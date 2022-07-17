В РФС объяснили, почему вратаря «Ахмата» Шелию не удалили за удар по ноге Соболева
«В правилах написано, что красная показывается за «серьёзное нарушение правил при чрезмерном усилии». Чрезмерное усилие — когда есть удар и интенсивность. Это был толчок, а не удар, чрезмерного усилия в этом эпизоде не было», — цитирует Иванова Sport24.
Игра прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:1. За «Ахмат» мяч забил Артём Тимофеев на 49-й (45 + 4) минуте. В составе красно-белых отличился Виктор Мозес (83-я).
16 июля стало известно, что «Спартак» обратится в экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Владислава Безбородова в матче с грозненским клубом.
Ранее полузащитник красно-белых Виктор Мозес высказался об итогах матча первого тура РПЛ сезона-2022/23 с «Ахматом».