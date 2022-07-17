В РФС объяснили, почему вратаря «Ахмата» Шелию не удалили за удар по ноге Соболева

Менеджер арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ) Николай Иванов рассказал, почему судья Владислав Безбородов не удалил голкипера «Ахмата» Гиорги Шелию за удар по ноге нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«В правилах написано, что красная показывается за «серьёзное нарушение правил при чрезмерном усилии». Чрезмерное усилие — когда есть удар и интенсивность. Это был толчок, а не удар, чрезмерного усилия в этом эпизоде не было», — цитирует Иванова Sport24.

Игра прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:1. За «Ахмат» мяч забил Артём Тимофеев на 49-й (45 + 4) минуте. В составе красно-белых отличился Виктор Мозес (83-я).

16 июля стало известно, что «Спартак» обратится в экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Владислава Безбородова в матче с грозненским клубом.

Ранее полузащитник красно-белых Виктор Мозес высказался об итогах матча первого тура РПЛ сезона-2022/23 с «Ахматом».