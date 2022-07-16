Мозес — об игре с «Ахматом»: впереди долгий сезон, мы сделаем работу над ошибками

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес высказался об итогах матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 с «Ахматом» (1:1).

«Честно говоря, я всё-таки разочарован результатом. Думаю, что в этом матче мы должны были забрать три очка. Впереди долгий сезон, мы сделаем работу над ошибками, у нас долгий тренировочный процесс», — цитирует Мозеса «Матч ТВ».

Игра прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:1. За «Ахмат» мяч забил Артём Тимофеев на 49-й (45 + 4) минуте. В составе красно-белых отличился Виктор Мозес (на 83-й минуте).

Мозес выступает за красно-белых с осени 2020 года. В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провёл за клуб 33 матча, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился эмоциями от матча с «Ахматом».