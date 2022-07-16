Абаскаль: характер и воля перевернули неудачно складывающийся матч для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился эмоциями от матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 с «Ахматом».

«Характер и воля перевернули неудачно складывающийся матч. Особенно сложно стало после удаления. Но мы рады, что проявили себя», — цитирует Абаскаля ТАСС.

Матч прошёл в Грозном и завершился со счётом 1:1. За «Ахмат» мяч забил Артём Тимофеев (49-я [45+4] минута). В составе красно-белых отличился Виктор Мозес (83-я). На 41-й минуте защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за минуту.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о матче первого тура РПЛ сезона-2022/23 с «Ахматом».