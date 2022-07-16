Тарасова раскритиковала Терюшкова за идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова жёстко раскритиковала депутата Госдумы Романа Терюшкова за предложение приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.
Тарасова раскритиковала Терюшкова за идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене
  • РИА Новости

«Кусок идиота. Я не знаю, что творится в головах этих людей. Видимо, там всё очень грустно, если к спортсменам такое отношение. Смена спортивного гражданства — личное дело каждого человека. Никто не вправе запретить или как-то наказывать за это. Приравнивать смену гражданства к госизмене — бред сумасшедшего. Их что, в тюрьму тогда?» — приводит слова Тарасовой Sport24.

Она также заявила, что самое главное в России — это то, что люди могут свободно говорить.

Напомним, что Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки, и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на предложение Терюшкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить