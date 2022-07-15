Экс-тренер сборной России: в «Краснодаре» мы видим ту работу, которая строилась в СССР

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение, что в «Краснодаре» максимально традиционный подход к развитию команды.

«Там максимально традиционный подход к развитию команды. Так строилась работа в СССР, когда были дублирующие составы и свои воспитанники, спортивные интернаты, что мы и видим в «Краснодаре». Идёт полноценная подготовка. У ребят воспитывается патриотизм, любовь к клубу, а самое главное, есть возможность раскрывать талант детей, которые не могут себе позволить тренироваться в платных школах», — сказал Бышовец в интервью RT.

Он также подчеркнул, что в концовке сезона-2021/22 у «Краснодара» в составе было достаточно много способных футболистов.

«Здесь, конечно, очень важно, чтобы шло обогащение за счёт более опытных исполнителей, которые стали бы наглядным примером отношения к делу. Когда возникает симбиоз, такой слоёный торт из молодых и опытных игроков, то получается результат. У одних есть целеустремлённость, а у других — разумное стремление», — добавил Бышовец.

Ранее Бышовец назвал феноменальной связку Нобоа с Федотовым в «Сочи».