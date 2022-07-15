Бышовец назвал феноменальной связку Нобоа с Федотовым в «Сочи»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что связка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа и экс-тренера Владимира Федотова в клубе была феноменальной.
Бышовец назвал феноменальной связку Нобоа с Федотовым в «Сочи»
  • РИА Новости

«Я считаю Нобоа лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона, а связку с Федотовым феноменальной. И это мне очень знакомо. В 1966 году сборная СССР увезла с собой на чемпионат мира сразу пятерых игроков основы киевского «Динамо». Тогда у нас, молодых, появилась возможность их заменить, и нам это удалось. Командой руководил великий Виктор Маслов, который чуть ли не дублирующий состав сумел сделать чемпионом. А на поле выходил Андрей Биба — опытный капитан, действовавший на позиции плеймейкера. И вот этот феномен напомнил мне то время, когда гениальные идеи тренера на поле удавалось реализовать благодаря Бибе. В этот раз креативность, темп, скорость, смена акцентов и ритм — всё это создавалось Нобоа», — заявил Бышовец в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Бышовец опасается за сборную России из-за совмещения Карпина.

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