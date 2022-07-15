Бышовец опасается за сборную России из-за совмещения Карпина

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что опасается за сборную из-за совмещения Валерием Карпиным должности главного тренера в национальной команде и «Ростове».
Бышовец опасается за сборную России из-за совмещения Карпина
  • РИА Новости

«Что касается «Ростова», при всём моём уважении к Карпину у него проблемы с составом. Очень много молодёжи. В клубе есть тренер, но по объективным причинам нет высоких задач, поскольку для этого нужен ещё и материал. При всём этом ему удаётся совмещать, а это очень непросто. И ситуация меня беспокоит. Опасаюсь за сборную, ещё и Михаил Галактионов из молодёжной сборной принял «Пари НН». Здесь опять же начинается раздвоение целей, времени, контроля. Карпин в сборной, может быть, и не решил по объективным причинам поставленных задач, но всё равно проявил себя на достаточно хорошем уровне. У национальных команд нет матчей, но данный период для сборных тоже надо использовать — создать программу. В кои-то веки есть возможность выстроить стратегию по переходу футболистов из юношеской в молодёжную, а из молодёжной во взрослую сборные. Создать преемственность. Это одно из необходимых условий развития, чего до сих пор нет», — сказал Бышовец в интервью RT.

Он также отметил, что из-за санкций мотивировать команду сложно.

«Был на последнем сборе национальной команды. Несмотря на то, что Карпину удалось создать определённое понимание в головах спортсменов, для чего им это нужно, всё равно пришлось сократить пребывание в Новогорске. В то время официальные матчи уже отменили», — добавил Бышовец.

Ранее Бышовец оценил перспективы бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить