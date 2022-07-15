Бышовец опасается за сборную России из-за совмещения Карпина

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что опасается за сборную из-за совмещения Валерием Карпиным должности главного тренера в национальной команде и «Ростове».

«Что касается «Ростова», при всём моём уважении к Карпину у него проблемы с составом. Очень много молодёжи. В клубе есть тренер, но по объективным причинам нет высоких задач, поскольку для этого нужен ещё и материал. При всём этом ему удаётся совмещать, а это очень непросто. И ситуация меня беспокоит. Опасаюсь за сборную, ещё и Михаил Галактионов из молодёжной сборной принял «Пари НН». Здесь опять же начинается раздвоение целей, времени, контроля. Карпин в сборной, может быть, и не решил по объективным причинам поставленных задач, но всё равно проявил себя на достаточно хорошем уровне. У национальных команд нет матчей, но данный период для сборных тоже надо использовать — создать программу. В кои-то веки есть возможность выстроить стратегию по переходу футболистов из юношеской в молодёжную, а из молодёжной во взрослую сборные. Создать преемственность. Это одно из необходимых условий развития, чего до сих пор нет», — сказал Бышовец в интервью RT.

Он также отметил, что из-за санкций мотивировать команду сложно.

«Был на последнем сборе национальной команды. Несмотря на то, что Карпину удалось создать определённое понимание в головах спортсменов, для чего им это нужно, всё равно пришлось сократить пребывание в Новогорске. В то время официальные матчи уже отменили», — добавил Бышовец.

Ранее Бышовец оценил перспективы бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в Европе.