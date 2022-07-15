Экс-тренер сборной России: для европейского уровня игра Дзюбы — пустой звук

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил перспективы бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в Европе.
Экс-тренер сборной России: для европейского уровня игра Дзюбы — пустой звук
  • РИА Новости

«Иван Сергеев вытеснил Дзюбу из основы «Зенита», но у него совсем другой стиль. Мы не будем обсуждать Артёма, но у него немного однобокая игра: навесить, набросить. На нашем среднестатистическом уровне футбола это срабатывало, он оказался востребован. Что касается матчей в Европе, это всё пустой звук. Во встречах с Данией и Бельгией его вообще не было видно», — сказал Бышовец в интервью RT.

Ранее Бышовец сравнил Сергеева и нападающего Гамида Агаларова.

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