Экс-тренер сборной России: для европейского уровня игра Дзюбы — пустой звук
- РИА Новости
«Иван Сергеев вытеснил Дзюбу из основы «Зенита», но у него совсем другой стиль. Мы не будем обсуждать Артёма, но у него немного однобокая игра: навесить, набросить. На нашем среднестатистическом уровне футбола это срабатывало, он оказался востребован. Что касается матчей в Европе, это всё пустой звук. Во встречах с Данией и Бельгией его вообще не было видно», — сказал Бышовец в интервью RT.
Ранее Бышовец сравнил Сергеева и нападающего Гамида Агаларова.