Бышовец объяснил, чем Сергеев отличается от Агаларова

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сравнил форварда «Зенита» Ивана Сергеева и нападающего Гамида Агаларова, который может продолжить карьеру в «Ахмате».

«Почему никто из топ-клубов не заинтересовался Агаларовым? У меня в своё время был разговор по оценке Агаларова и Сергеева. Кому отдать предпочтение. Я считал, что лучше действует нападающий «Крыльев Советов». Тем более, трижды ездил на Кубок ФНЛ на Кипр и видел этих ребят из «Чертаново», которые расцвели в Самаре. Сарвели, Глушенков, Сергеев обращали на себя внимание. Иван — это футболист передней линии с тонким чувством мяча. Он играет комбинационно, умеет взаимодействовать с партнёрами и обладает хорошей реализацией. Что касается Агаларова, он эмоциональный юноша. Наблюдал за ним в молодёжке. У Гамида есть хорошие качества, но матчи внутреннего чемпионата часто не дают возможности определить ценность спортсмена. Все почему-то борются только за трансферную стоимость. И я думаю, в этом плане нам не хватает тренеров-педагогов, которые раскрывают личность футболистов, их таланты и способности», — сказал Бышовец в интервью RT.

Он также считает, что Агаларову будет сложно конкурировать с другими футболистами, если он перейдёт в топ-клуб.

«Сегодня «Уфа» играет только на Агаларова, и у него есть хорошие возможности для совершенствования. Но чтобы прийти в клуб, борющийся за чемпионство, нужно обрасти необходимым опытом, обогатиться знаниями от общения с опытными партнёрами и на наглядном примере осознать многие вещи. В схему «Зенита», где появляется активность в полузащите за счёт бразильской диаспоры, органически вписывался Сергеев, и не случайно он оправдал ожидания. А для Агаларова это было бы большим испытанием», — добавил Бышовец.

Ранее Бышовец рассказал, что именно является показателем состоятельности Сергея Семака как наставника «Зенита».