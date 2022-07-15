Бышовец не считает победы в РПЛ показателем состоятельности Семака как тренера

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, что именно является показателем состоятельности Сергея Семака как наставника «Зенита».
Бышовец не считает победы в РПЛ показателем состоятельности Семака как тренера
  • РИА Новости

«Сложно судить о Гильермо Абаскале, который только приехал и должен проводить матч «с колёс». Это же не Семак, работающий четыре года и развивающийся без особых проблем. У него есть поддержка руководства, возможность усилиться хорошими футболистами и выстроить игру с учётом своего тренерского кредо. Но пока это внутренние успехи. А «Зенит» по возможностям находится на уровне европейского клуба, его можно даже причислить к грандам. Поэтому особые требования должны быть и к Семаку. Показатель его состоятельности как тренера — достижения в еврокубках, а не победа в нашем чемпионате», — заявил Бышовец RT.

Ранее Бышовец поделился ожиданиями от сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

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