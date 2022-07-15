Экс-тренер сборной России: «Зенит» защищён от двойных стандартов и судейских ошибок

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экс-тренер сборной России: «Зенит» защищён от двойных стандартов и судейских ошибок
  • РИА Новости

«В последние годы прослеживается предсказуемость в итогах чемпионата. А сейчас в связи с санкциями, которые распространились не только на экономику, но и на искусство, спорт, ситуация стала ещё более очевидной. Ограничения качественно повлияли как на концовку прошлого чемпионата, так и на начало нового. Это и отъезд легионеров, и отсутствие у ряда команд финансовых условий. Поэтому чемпионом станет клуб, в котором прослеживается стабильность, а тренер не испытывает проблем с трансферами и имеет возможность выстраивать команду, отталкиваясь от своих принципов организации игры. Я говорю о «Зените» и Сергее Семаке. Плюс коллектив защищён от двойных стандартов и судейских ошибок, которые присутствуют в отечественном футболе», — заявил Бышовец RT.

Он также отметил, что отсутствует интрига в борьбе за чемпионство.

«Раньше команды ещё претендовали на еврокубки, но сейчас их нет. Поэтому мотивация выступать в России у иностранцев также отсутствует. И мы видим обратный процесс. Отъезд Фабиана Бальбуэны, думаю, во многом теперь повлияет на «Динамо», которое в прошлом чемпионате было очень близко к тому, чтобы по качеству футбола конкурировать с «Зенитом». Матчи, проходившие между командами, подтверждали хороший потенциал бело-голубых», — добавил специалист.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал пять команд, которые смогут составить конкуренцию «Зениту» в сезоне-2022/23 РПЛ.

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