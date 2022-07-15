Британский журналист раскритиковал Джоковича за отказ от вакцинации

Британский журналист Бенджамин Баттерворт жёстко раскритиковал сербского теннисиста Новака Джоковича за нежелание прививаться от коронавируса.

«Вакцина необходима, если уж есть желание победить коронавирус, а позиция Джоковича этому не способствует. Ноле сейчас один из самых опасных людей на планете. Своими действиями Новак подверг риску многих людей, а он даже не осознаёт этого», — приводит слова Баттерворта Tennis World USA.

Он также заявил, что вакцинированные люди с меньшей вероятностью передают вирус. По его словам, Джокович является одним из самых известных людей в мире и на нём лежит большая ответственность, однако он использует свой имидж, чтобы побудить других не делать прививки.

Напомним, что теннисист не принял участия в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича, который въехал в Австралию по визе, не предусматривающей медотвода от вакцины против коронавируса.

Ранее Джокович рассказал о вероятности своей вакцинации для участия в турнире US Open.