Британский журналист раскритиковал Джоковича за отказ от вакцинации

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Британский журналист Бенджамин Баттерворт жёстко раскритиковал сербского теннисиста Новака Джоковича за нежелание прививаться от коронавируса.
Британский журналист раскритиковал Джоковича за отказ от вакцинации
  • AP

«Вакцина необходима, если уж есть желание победить коронавирус, а позиция Джоковича этому не способствует. Ноле сейчас один из самых опасных людей на планете. Своими действиями Новак подверг риску многих людей, а он даже не осознаёт этого», — приводит слова Баттерворта Tennis World USA.

Он также заявил, что вакцинированные люди с меньшей вероятностью передают вирус. По его словам, Джокович является одним из самых известных людей в мире и на нём лежит большая ответственность, однако он использует свой имидж, чтобы побудить других не делать прививки.

Напомним, что теннисист не принял участия в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича, который въехал в Австралию по визе, не предусматривающей медотвода от вакцины против коронавируса.

Ранее Джокович рассказал о вероятности своей вакцинации для участия в турнире US Open.

 

 

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