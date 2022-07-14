Бабаев сообщил, что ЦСКА точно возьмёт еще одного защитника
«До начала чемпионата, думаю, что не успеем найти игрока в центр обороны. Но в ближайшее время ожидается усиление на эту позицию. Один футболист будет точно, но, надеюсь, этим не ограничимся», — приводит слова Бабаева Sport24.
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