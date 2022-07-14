Бабаев сообщил, что ЦСКА точно возьмёт еще одного защитника

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о работе московского клуба в летнее трансферное окно.

«До начала чемпионата, думаю, что не успеем найти игрока в центр обороны. Но в ближайшее время ожидается усиление на эту позицию. Один футболист будет точно, но, надеюсь, этим не ограничимся», — приводит слова Бабаева Sport24.

14 июля полузащитник ЦСКА Яка Бийол перешёл в «Удинезе».

Арнор Сигурдссон стал игроком «Норрчёпинга» на правах аренды.

Команда Владимира Федотова в первом туре чемпионата России 16 июля сыграет домашний матч с «Уралом».

Ранее Бабаев высказался о возможном создании Кубка лиги по футболу.

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