Сигурдссон перешёл из ЦСКА в «Норрчёпинг» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перешёл в шведский «Норрчёпинг» на правах аренды.

Об этом сообщается на официальном сайте шведского клуба.

Сигурдссон присоединился к ЦСКА в 2018 году и провёл за московскую команду 87 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач. Сезон-2021/22 полузащитник провёл в аренде в итальянской «Венеции».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее полузащитник Яка Бийол обратился к ЦСКА после перехода в «Удинезе».