Бийол обратился к ЦСКА после перехода в «Удинезе»

Полузащитник Яка Бийол прокомментировал переход из ЦСКА в «Удинезе».

«Всем болельщикам ЦСКА, клубу, в котором я провёл столько хороших лет, и всем людям, работающим в клубе, я просто хочу сказать спасибо! Я навсегда запомню эту часть своей жизни, и внутри меня всё ещё есть надежда, что мы снова увидимся! Спасибо. ЦСКА всегда будет первым», — написал Бийол в социальных сетях.

Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс.

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о желании столичного клуба выиграть Кубок России в сезоне-2022/23.