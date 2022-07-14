Бабаев заявил, что ПФК ЦСКА будет стремиться выиграть Кубок России в новом сезоне

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о желании столичного клуба выиграть Кубок России в сезоне-2022/23.

«У ЦСКА в этом сезоне есть задача выиграть Кубок России? Задача есть всегда. Тем более будет такой интересный формат, надеюсь, если РФС поддержит. Поэтому будем стремиться», — передаёт слова Бабаева Sport24.

ЦСКА в сезоне-2021/22 уступил в четвертьфинале «Спартаку», который стал обладателем Кубка России. В чемпионате страны армейцы заняли пятое место.

Команда Владимира Федотова в первом туре чемпионата России 16 июля сыграет домашний матч с «Уралом».

Ранее Бабаев высказался о возможном создании Кубка лиги по футболу.