Бабаев заявил, что ПФК ЦСКА будет стремиться выиграть Кубок России в новом сезоне
- РИА Новости
«У ЦСКА в этом сезоне есть задача выиграть Кубок России? Задача есть всегда. Тем более будет такой интересный формат, надеюсь, если РФС поддержит. Поэтому будем стремиться», — передаёт слова Бабаева Sport24.
ЦСКА в сезоне-2021/22 уступил в четвертьфинале «Спартаку», который стал обладателем Кубка России. В чемпионате страны армейцы заняли пятое место.
Команда Владимира Федотова в первом туре чемпионата России 16 июля сыграет домашний матч с «Уралом».
Ранее Бабаев высказался о возможном создании Кубка лиги по футболу.