«Удинезе» объявил о переходе полузащитника Бийола из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол перешёл в «Удинезе».

Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Уточняется, что соглашение подписано до 2027 года.

Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс.

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее в «Сан-Лоренсо» сообщили, что не ведут переговоры с ЦСКА по возвращению Адольфо Гайча.