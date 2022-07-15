Рязанцев: будет интересно посмотреть на вторую попытку Непомнящего в матче с Карлсеном

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Российский гроссмейстер Александр Рязанцев признался, что предпочёл бы посмотреть чемпионский матч между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.
Рязанцев: будет интересно посмотреть на вторую попытку Непомнящего в матче с Карлсеном
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«Если будет играть Магнус, на мой взгляд, это будет гораздо интереснее. Можно будет посмотреть, как Ян использует свою вторую попытку. Он блестяще выиграл турнир претендентов, а предыдущий матч дал ему много пищи для размышлений и именно матчевого опыта, которого у него не было раньше. Я уверен, что этот опыт будет полезен. Если вдруг так случится, что Карлсен всё-таки откажется, то это будет другой соперник, совсем иная игра. Но Дин Лижэнь — также один из лучших шахматистов мира, и это тоже будет интересный, сложный матч», — заявил Рязанцев в беседе с RT.

Ранее Рязанцев выразил мнение, что странно изменять формат матча за шахматную корону по ходу цикла.

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