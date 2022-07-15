Рязанцев: странно менять формат матча за шахматную корону по ходу цикла
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«На мой взгляд, немножко странно менять правила по ходу цикла. Логичнее было бы заводить этот разговор после чемпионского матча, когда начнётся новый отбор. Что касается тай-брейков в виде рапида и блица, то такой формат возможен, и он может быть интересен», — заявил Рязанцев в беседе с RT.
Он также отметил, что итоговое решение должно учитывать мнение не только чемпиона мира Магнуса Карлсена, но и претендента на титул Яна Непомнящего.
«Да, есть вопрос, насколько резонно решать таким образом судьбу матча по «классике», но в целом всё зависит от мнения игроков, которым предстоит эта встреча. Если Ян не против, то почему нет. Если сейчас ведутся какие-то переговоры, то, полагаю, он тоже должен принимать в них участие, ведь контракт на матч подписывается и тем и другим участником, поэтому должны учитываться мнения обоих», — сказал гроссмейстер.
Ранее стало известно, что Карлсен готов сыграть с Непомнящим за шахматную корону в формате трёх сетов.