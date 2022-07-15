Рязанцев: странно менять формат матча за шахматную корону по ходу цикла

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал возможные изменения формата матча на первенство мира.

«На мой взгляд, немножко странно менять правила по ходу цикла. Логичнее было бы заводить этот разговор после чемпионского матча, когда начнётся новый отбор. Что касается тай-брейков в виде рапида и блица, то такой формат возможен, и он может быть интересен», — заявил Рязанцев в беседе с RT.

Он также отметил, что итоговое решение должно учитывать мнение не только чемпиона мира Магнуса Карлсена, но и претендента на титул Яна Непомнящего.

«Да, есть вопрос, насколько резонно решать таким образом судьбу матча по «классике», но в целом всё зависит от мнения игроков, которым предстоит эта встреча. Если Ян не против, то почему нет. Если сейчас ведутся какие-то переговоры, то, полагаю, он тоже должен принимать в них участие, ведь контракт на матч подписывается и тем и другим участником, поэтому должны учитываться мнения обоих», — сказал гроссмейстер.

Ранее стало известно, что Карлсен готов сыграть с Непомнящим за шахматную корону в формате трёх сетов.