В ЦСКА подтвердили появление у клуба нового партнёра

Короткая ссылка
Директор московского ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о новом партнёре столичного клуба.
В ЦСКА подтвердили появление у клуба нового партнёра
  • РИА Новости

«Можем подтвердить, что у ЦСКА появится новый стратегический партнёр. Спортивное направление деятельности останется без изменений — под контролем президента клуба Евгения Гинера», — заявил Брейдо RT.

Он уточнил, что имя нового партнёра армейский клуб объявит в ближайшее время после урегулирования технических нюансов сделки.

«Как и в случае с трансферами, такие сделки любят тишину», — пояснил Брейдо.

СМИ сообщили, что инвестиционная группа «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА. Компания будет владеть 77% акций московского клуба. «Тринфико» должен заменить ВЭБ, который находится под санкциями.

Ранее сообщалось, что акционерное общество «Евраз», частью которого владеет российский предприниматель Роман Абрамович, может приобрести московский «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить