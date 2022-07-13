В ЦСКА подтвердили появление у клуба нового партнёра

Директор московского ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о новом партнёре столичного клуба.

«Можем подтвердить, что у ЦСКА появится новый стратегический партнёр. Спортивное направление деятельности останется без изменений — под контролем президента клуба Евгения Гинера», — заявил Брейдо RT.

Он уточнил, что имя нового партнёра армейский клуб объявит в ближайшее время после урегулирования технических нюансов сделки.

«Как и в случае с трансферами, такие сделки любят тишину», — пояснил Брейдо.

СМИ сообщили, что инвестиционная группа «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА. Компания будет владеть 77% акций московского клуба. «Тринфико» должен заменить ВЭБ, который находится под санкциями.

Ранее сообщалось, что акционерное общество «Евраз», частью которого владеет российский предприниматель Роман Абрамович, может приобрести московский «Спартак».