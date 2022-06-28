«РБ Спорт»: компания «Евраз» может купить «Спартак»

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Акционерное общество «Евраз», частью которого владеет российский предприниматель Роман Абрамович, может приобрести московский «Спартак».

По информации «РБ Спорт», одним из сценариев перемен в «Спартаке» является смена владельца.

В феврале российский бизнесмен попал в санкционный список Великобритании. Абрамович сразу же передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

27 июня Леонид Федун оставил пост вице-президента ЛУКОЙЛа. Федун занял пост в компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и выиграл Кубок страны. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.

Ранее в «Спартаке» сообщили о прекращении сотрудничества с одним из спонсоров.

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