В «Спартаке» сообщили о прекращении сотрудничества с одним из спонсоров

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов заявил, что московский клуб и автомобильный концерн «Ниссан» прекращают сотрудничество.

«30 июня заканчивается срок текущего контракта. Благодарим партнёра за долгосрочное сотрудничество. Сейчас находимся в проработке других вариантов в данной категории», — приводит слова Махмутова «Спорт-Экспресс».

27 июня Леонид Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа. Федун занял пост в компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и выиграл Кубок страны. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход владельца московской команды Леонида Федуна с поста вице-президента компании.