Кавазашвили считает, что Федун будет искать покупателя «Спартака» по ходу сезона

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход владельца московской команды Леонида Федуна с поста вице-президента ЛУКОЙЛа.
Кавазашвили считает, что Федун будет искать покупателя «Спартака» по ходу сезона
  • РИА Новости

«Раньше Федун говорил, что потерял очень много денег, — выходит, у него ещё есть в загашнике средства, чтобы содержать «Спартак». Скорее всего, по ходу этого сезона Федун будет искать покупателя. Можно передать бразды правления супруге, но тогда она не сможет озвучивать претензии к российскому футболу», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Он также заявил, что, если Федун остался в «Спартаке», значит, что он прикипел к команде и хочет сделать больше для клуба. По его словам, для пополнения семейного бюджета владелец московской команды может подождать достойного покупателя.

Федун занял пост вице-президента компании в 1994 году, а в 2004 приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и выиграл Кубок страны. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.

Ранее Федун высказался о своём уходе с поста вице-президента ЛУКОЙЛа.

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