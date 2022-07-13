СЭ: «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА

Инвестиционная группа «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА.

«Тринфико» будет владеть 77% акций московского клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что компания заменит собой ВЭБ, который находится под санкциями.

ВЭБ стал владельцем 75% акций армейского клуба в декабре 2019 года в рамках конвертации задолженности московской команды перед структурой.

Ранее сообщалось, что акционерное общество «Евраз», частью которого владеет российский предприниматель Роман Абрамович, может приобрести московский «Спартак».