СЭ: «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА

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Инвестиционная группа «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА.
СЭ: «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА
  • Legion-Media

«Тринфико» будет владеть 77% акций московского клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что компания заменит собой ВЭБ, который находится под санкциями.

ВЭБ стал владельцем 75% акций армейского клуба в декабре 2019 года в рамках конвертации задолженности московской команды перед структурой.

Ранее сообщалось, что акционерное общество «Евраз», частью которого владеет российский предприниматель Роман Абрамович, может приобрести московский «Спартак».

 

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