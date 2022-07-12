Андреева обыграла Блинкову и вышла во второй круг турнира в Лозанне
- Gettyimages.ru
18-летняя теннисистка из России в матче первого круга победила свою соотечественницу Анну Блинкову в двух сетах со счётом 6:1, 6:2. Игра продолжалась один час восемь минут.
Следующей соперницей Андреевой станет победительница матча между испанкой Нурией Парризас-Диас (пятый номер посева) и Петрой Мартич из Хорватии.
Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.
Ранее сообщалось, что россиянка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Лозанне.