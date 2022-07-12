Андреева обыграла Блинкову и вышла во второй круг турнира в Лозанне

Россиянка Эрика Андреева оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лозанне (Швейцария).

18-летняя теннисистка из России в матче первого круга победила свою соотечественницу Анну Блинкову в двух сетах со счётом 6:1, 6:2. Игра продолжалась один час восемь минут.

Следующей соперницей Андреевой станет победительница матча между испанкой Нурией Парризас-Диас (пятый номер посева) и Петрой Мартич из Хорватии.

Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Лозанне.