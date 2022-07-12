Грачёва проиграла 217-й ракетке мира в первом круге турнира в Лозанне

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Россиянка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лозанне (Швейцария).
Грачёва проиграла 217-й ракетке мира в первом круге турнира в Лозанне
  • AP

Российская теннисистка, посеянная под восьмым номером, в матче первого круга уступила Еве Лис из Германии в двух сетах со счётом 5:7, 4:6. Игра продолжалась 1 час 40 минут. Немка занимает 217-е место в рейтинге WTA.

Следующей соперницей Лис станет её соотечественница Юле Нимайер.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о подозрениях в участии Аслана Карацева в договорных матчах.



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