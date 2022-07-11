Ольховский: если против Карацева выступили бездоказательно, то должен быть судебный процесс

Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о подозрениях в участии Аслана Карацева в договорных матчах.

«Моё мнение: каждое слово, которое выходит в общественное пространство, должно быть чем-то подтверждено. Доказательств никаких нет, а если против Аслана выступили бездоказательно, то я считаю, что должен быть как минимум судебный процесс», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Он также подчеркнул, что некоторые журналисты ищут сенсацию, чтобы прославиться. По его словам, такое давление влияет на каждого индивидуально.

По информации ZDF, Карацев участвовал в пяти подобных матчах. Последний случай, когда мог пройти договорной матч, выявлен на турнире ATP в Штутгарте в 2022 году. В парном турнире с израильтянином Джонатаном Эрлихом россиянин уступил канадцу Денису Шаповалову и Рохану Бопанне из Индии.

Ранее юрист Чичеров рассказал, какое наказание может ожидать Карацева по обвинению в договорных матчах.