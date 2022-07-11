Юрист Чичеров рассказал, какое наказание может ожидать Карацева по обвинению в договорных матчах

Спортивный юрист Илья Чичеров рассказал, какое уголовное наказание грозит российскому теннисисту Аслану Карацеву, если его признают виновным в договорных матчах.

«Если дело будет возбуждено в России, то спортсмены наказываются: штрафом в размере от 300 до 700 тыс. рублей, или принудительными работами на срок до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет, или лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей и с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет», — приводит слова Чичерова «Газета.Ru».

Он также отметил, что во многих странах противоправное влияние на результат спортивного соревнования является преступлением.

По информации ZDF, Карацев участвовал в пяти подобных матчах. Последний случай, когда мог пройти договорной матч, выявлен на турнире ATP в Штутгарте в 2022 году. В парном турнире с израильтянином Джонатаном Эрлихом россиянин уступил канадцу Денису Шаповалову и Рохану Бопанне из Индии.

Ранее в ITIA отреагировали на информацию о возможном участии российского теннисиста Аслана Карацева в договорных матчах.