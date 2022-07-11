Юрист Чичеров рассказал, какое наказание может ожидать Карацева по обвинению в договорных матчах

Короткая ссылка
Спортивный юрист Илья Чичеров рассказал, какое уголовное наказание грозит российскому теннисисту Аслану Карацеву, если его признают виновным в договорных матчах.
Юрист Чичеров рассказал, какое наказание может ожидать Карацева по обвинению в договорных матчах
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Если дело будет возбуждено в России, то спортсмены наказываются: штрафом в размере от 300 до 700 тыс. рублей, или принудительными работами на срок до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет, или лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей и с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет», — приводит слова Чичерова «Газета.Ru».

Он также отметил, что во многих странах противоправное влияние на результат спортивного соревнования является преступлением.

По информации ZDF, Карацев участвовал в пяти подобных матчах. Последний случай, когда мог пройти договорной матч, выявлен на турнире ATP в Штутгарте в 2022 году. В парном турнире с израильтянином Джонатаном Эрлихом россиянин уступил канадцу Денису Шаповалову и Рохану Бопанне из Индии.

Ранее в ITIA отреагировали на информацию о возможном участии российского теннисиста Аслана Карацева в договорных матчах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить