В ITIA отреагировали на информацию о возможном участии Карацева в договорных матчах

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) отреагировало на информацию о возможном участии российского теннисиста Аслана Карацева в договорных матчах.

«Ваше обращение было передано мне от ITF, поскольку Международное агентство по обеспечению честности в теннисе отвечает за программу борьбы с коррупцией в теннисе. Однако я не могу прокомментировать историю ZDF. Мы не будем комментировать предположения и никогда не будем подтверждать, находится ли человек под следствием», — приводит слова главы по коммуникациям ITIA Адриана Бассета «Матч ТВ».

По информации ZDF, Карацев участвовал в пяти подобных матчах. Последний случай, когда мог пройти договорной матч, выявлен на турнире ATP в Штутгарте в 2022 году. В парном турнире с израильтянином Джонатаном Эрлихом россиянин уступил канадцу Денису Шаповалову и Рохану Бопанне из Индии.

Ранее бывший тренер Карацева Егор Яцык отреагировал на информацию об участии подопечного в договорных матчах.