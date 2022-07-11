В ITIA отреагировали на информацию о возможном участии Карацева в договорных матчах

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Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) отреагировало на информацию о возможном участии российского теннисиста Аслана Карацева в договорных матчах.
В ITIA отреагировали на информацию о возможном участии Карацева в договорных матчах
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Ваше обращение было передано мне от ITF, поскольку Международное агентство по обеспечению честности в теннисе отвечает за программу борьбы с коррупцией в теннисе. Однако я не могу прокомментировать историю ZDF. Мы не будем комментировать предположения и никогда не будем подтверждать, находится ли человек под следствием», — приводит слова главы по коммуникациям ITIA Адриана Бассета «Матч ТВ».

По информации ZDF, Карацев участвовал в пяти подобных матчах. Последний случай, когда мог пройти договорной матч, выявлен на турнире ATP в Штутгарте в 2022 году. В парном турнире с израильтянином Джонатаном Эрлихом россиянин уступил канадцу Денису Шаповалову и Рохану Бопанне из Индии.

Ранее бывший тренер Карацева Егор Яцык отреагировал на информацию об участии подопечного в договорных матчах.

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