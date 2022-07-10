Карацев отреагировал на информацию о своём участии в договорных матчах

Российский теннисист Аслан Карацев высказался об обвинении в участии в пяти договорных матчах.

«Я об этом ничего не слышал. Не знаю, о чём вы говорите», — цитирует Карацева Metaratings.ru.

По информации СМИ, Карацев участвовал в пяти подобных матчах. Последний случай, когда мог пройти договорный матч, выявлен на турнире ATP в Штутгарте в 2022 году. В парном турнире с израильтянином Джонатаном Эрлихом россиянин уступил канадцу Денису Шаповалову и Рохану Бопанне из Индии.

Ранее Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором сообщается о дисквалификации трёх арбитров из Туниса.