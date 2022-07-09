Три арбитра из Туниса отстранены от тенниса перед финалом Уимблдона

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Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором сообщается о дисквалификации трёх арбитров из Туниса.
Три арбитра из Туниса отстранены от тенниса перед финалом Уимблдона
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Судьи признаны виновными в организации договорных матчей, а именно в проведении манипуляций с электронным счётом матчей, сообщается на официальном сайте организации.

Маджд Афф отстранён от тенниса на 20 лет за участие в 12 договорных матчах в период с 2017 по 2020 год.

Мохамед Гассен Снене и Абдерахим Гарсалла получили запрет на судейство на семь лет, за участие в четырёх договорных матчах.

В финале Уимблдона 9 июля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал выход Рыбакиной в финал Уимблдона, где встретится с Жабер.

 

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