Три арбитра из Туниса отстранены от тенниса перед финалом Уимблдона
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Судьи признаны виновными в организации договорных матчей, а именно в проведении манипуляций с электронным счётом матчей, сообщается на официальном сайте организации.
Маджд Афф отстранён от тенниса на 20 лет за участие в 12 договорных матчах в период с 2017 по 2020 год.
Мохамед Гассен Снене и Абдерахим Гарсалла получили запрет на судейство на семь лет, за участие в четырёх договорных матчах.
В финале Уимблдона 9 июля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал выход Рыбакиной в финал Уимблдона, где встретится с Жабер.