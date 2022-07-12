Булыкин: думаю, что многие клубы РПЛ сегодня хотели бы взять Дзюбу

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что Артём Дзюба находится в расположении «Рубина».

«Я думаю, что Дзюба ведёт переговоры с тем или иным клубом и просто решил потренироваться где-то. У меня в карьере тоже такое было, поэтому это ничего не означает. Я думаю, что многие клубы РПЛ сегодня хотели бы взять его. Думаю, что переговоры идут, а он просто поддерживает форму в «Рубине», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Ранее в «Рубине» сообщили, что не планируют подписывать контракт с Дзюбой.