Генич: мне нравится свежий футбол «Спартака», и хочу, чтобы у Абаскаля получилось

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Известный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России с участием «Зенита» и «Спартака».
Генич: мне нравится свежий футбол «Спартака», и хочу, чтобы у Абаскаля получилось
  • РИА Новости

«Мне понравилось, что Абаскаль не стал отходить от своих принципов игры. Он мог бы окопаться, сыграть построже, но «Спартак» играл от себя. Напротив них был соперник другого класса, нежели те команды, с которыми красно-белые играли в товарищеских матчах. Для российского чемпионата и для борьбы за второе — шестое место у красно-белых боеспособный состав», — цитирует Генича «РБ-Спорт».

По его словам, главное, чтобы «Спартак» психологически и эмоционально подготовился к старту чемпионата России. Он также подчеркнул, что выбираться столичному клубу будет сложнее, если не будет должной подготовки.

«Мне кажется, у «Спартака» всё будет более позитивно, чем в прошедшем сезоне. Такой свежий футбол «Спартака» нравится и хочу, чтобы у Абаскаля получилось», — заключил Генич.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Спартак» в матче первого тура чемпионата России 16 июля в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее Абаскаль поделился мнением о том, как матч за Суперкубок России с «Зенитом» проходил в Санкт-Петербурге.

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