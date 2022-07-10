Эбден и Пёрселл впервые в карьере выиграли Уимблдон в мужском парном разряде

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Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Макс Пёрселл выиграли Уимблдонский турнир в мужском парном разряде.

Эбден и Пёрселл в финальном матче турнира со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 7:6 (10:2) победили хорватов Николу Мектича и Мате Павича. Игра продолжалась 4 часа 10 минут.

Теннисисты впервые в карьере выиграли турнир Большого шлема в мужском парном разряде.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, почему россиянка Елена Рыбакина поменяла спортивное гражданство на казахстанское.

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