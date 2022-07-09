Селихов, Рыбус и Соболев выйдут в стартовом составе «Спартака» в матче с «Зенитом»

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Стал известен состав московского «Спартака» на матч за Суперкубок России по футболу с «Зенитом».
Селихов, Рыбус и Соболев выйдут в стартовом составе «Спартака» в матче с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

С первых минут матч начнут Селихов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Рыбус, Денисов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

В запасе остались: Максименко, Волков, Маслов, Кофрие, Классен, Рассказов, Литвинов, Пруцев, Зиньковский, Шитов, Николсон.

9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалёв.

Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Матч откроют выступления группы «Танцы Минус» и Вячеслава Петкуна, а также певицы МакSим. Музыкальную программу в перерыве продолжит Эдуард Хиль — младший, а на церемонии закрытия выступят Александр Розенбаум и группа «Би-2».

Ранее Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

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