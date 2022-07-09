Малафеев призвал болельщиков создать крутую атмосферу на Суперкубке

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком».

«Игру, эмоции и впечатления создают футболисты на поле. Нам, болельщикам, необходимо создавать крутую атмосферу для футболистов, гнать свои команды вперёд и не обращать внимания на сплетни, слухи и домыслы», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

Когда РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт в Санкт-Петербурге, это вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба «Спартака» намекнула на возможный бойкот встречи.

9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена». Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что сделает тату с эмблемой клуба после десятого чемпионства.