Гендиректор «Зенита» сделает тату с эмблемой клуба после десятого чемпионства
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«На десятое чемпионство точно сделаю», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом РПЛ. На счету у команды восемь побед в чемпионате России.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Боярский уверен в победе «Зенита» над «Спартаком» в Суперкубке.