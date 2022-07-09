Гендиректор «Зенита» сделает тату с эмблемой клуба после десятого чемпионства

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев пообещал сделать татуировку с эмблемой клуба.

«На десятое чемпионство точно сделаю», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом РПЛ. На счету у команды восемь побед в чемпионате России.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Боярский уверен в победе «Зенита» над «Спартаком» в Суперкубке.