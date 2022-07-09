Боярский уверен в победе «Зенита» над «Спартаком» в Суперкубке

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком».

«Атмосфера великолепная! Ожидания от Суперкубка? Не загадываю, что будет. Всё будет так же. «Зенит» — чемпион, однозначно!» — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Игра со «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее Зобнин заявил, что «Спартак» подготовился к «Зениту» и знает его слабые и сильные стороны.