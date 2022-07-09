Зобнин: мы подготовились к «Зениту», знаем их слабые и сильные стороны

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок с «Зенитом».

«Главное преимущество соперника — это домашний стадион. В этом плане будет достаточно тяжело. Но мы подготовились к «Зениту», знаем их слабые и сильные стороны», — цитирует Зобнина пресс-служба клуба.

Игра со «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

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