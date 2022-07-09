Зобнин: мы подготовились к «Зениту», знаем их слабые и сильные стороны

Короткая ссылка
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок с «Зенитом».

«Главное преимущество соперника — это домашний стадион. В этом плане будет достаточно тяжело. Но мы подготовились к «Зениту», знаем их слабые и сильные стороны», — цитирует Зобнина пресс-служба клуба.

Игра со «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее Дмитрий Аленичев рассказал, почему задержали рейс, на котором команда летела в Петербург.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить