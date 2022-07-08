Агент Прохоров уверен, что у Бакаева будет дополнительная мотивация в матче за Суперкубок

Футбольный агент Артём Прохоров уверен, что у полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева будет дополнительная мотивация в матче за Суперкубок России со «Спартаком».

«На мой взгляд, негатив в адрес Зелимхана Бакаева если и будет, то, возможно, только со стороны болельщиков «Спартака», так как это воспитанник красно-белых. Критика была и в адрес Артёма Дзюбы, и Владимира Быстрова, когда они меняли команды. Это, конечно, всё не красит футбол. Я против того, чтоб игроков оскорбляли или унижали. Мы не знаем детали перехода. По одной из версий, «Спартак» не захотел подписывать соглашение с Бакаевым, и он перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Игрок сборной и с российским паспортом! Зелимхан в матче за Суперкубок может показать хорошую игру. У него будет стимул проявить себя против бывшей команды. Что касается игроков «Спартака», то Соболев и Промес могут решить исход встречи», — сказал в интервью RT Прохоров.

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 мск. Для Зелимхана Бакаева это первый официальный матч в составе «Зенита».

Ранее нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра поделился ожиданиями от матча за Суперкубок.