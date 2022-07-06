Кассьерра: знаю, что «Спартак» — один из главных соперников «Зенита»

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился ожиданиями от матча за Суперкубок со «Спартаком».
Кассьерра: знаю, что «Спартак» — один из главных соперников «Зенита»
  • РИА Новости

«Знаю, что «Спартак» один из главных соперников «Зенита». Это классика российского футбола. Поэтому надо сделать всё возможное, чтобы подойти к игре в хорошей форме», — приводит слова Кассьерры «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что планирует тренироваться на максимум и быть полностью готовым к матчу.

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1».

В сезоне-2021/22 футболист провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

Напомним, что 9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Ранее стало известно, за какую сумму «Зенит» купил у «Сочи» Кассьерру.

 

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