Кассьерра: знаю, что «Спартак» — один из главных соперников «Зенита»
- РИА Новости
«Знаю, что «Спартак» один из главных соперников «Зенита». Это классика российского футбола. Поэтому надо сделать всё возможное, чтобы подойти к игре в хорошей форме», — приводит слова Кассьерры «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что планирует тренироваться на максимум и быть полностью готовым к матчу.
30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1».
В сезоне-2021/22 футболист провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.
Напомним, что 9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.
Ранее стало известно, за какую сумму «Зенит» купил у «Сочи» Кассьерру.