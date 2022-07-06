Кассьерра: знаю, что «Спартак» — один из главных соперников «Зенита»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился ожиданиями от матча за Суперкубок со «Спартаком».

«Знаю, что «Спартак» один из главных соперников «Зенита». Это классика российского футбола. Поэтому надо сделать всё возможное, чтобы подойти к игре в хорошей форме», — приводит слова Кассьерры «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что планирует тренироваться на максимум и быть полностью готовым к матчу.

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1».

В сезоне-2021/22 футболист провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

Напомним, что 9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Ранее стало известно, за какую сумму «Зенит» купил у «Сочи» Кассьерру.