У арбитров VAR не будет офсайдных линий в матче за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о работе арбитров на матче за Суперкубок России между московским «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Система офсайдных линий не будет работать и на матче за Суперкубок России. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», — цитирует представителя пресс-службы РФС «Чемпионат».

В РПЛ дали понять, что использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB и протокола VAR.

Накануне стало известно, что VAR будет работать без офсайдных линий в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.

Матч состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что ФИФА будет использовать полуавтоматическую систему VAR на ЧМ-2022 в Катаре.











