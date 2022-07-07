У арбитров VAR не будет офсайдных линий в матче за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»
- РИА Новости
«Система офсайдных линий не будет работать и на матче за Суперкубок России. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», — цитирует представителя пресс-службы РФС «Чемпионат».
В РПЛ дали понять, что использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB и протокола VAR.
Накануне стало известно, что VAR будет работать без офсайдных линий в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.
Матч состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что ФИФА будет использовать полуавтоматическую систему VAR на ЧМ-2022 в Катаре.