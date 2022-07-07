VAR будет работать без офсайдных линий в РПЛ сезона-2022/23

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Представитель службы коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать без офсайдных линий в чемпионате России сезона-2022/23.
VAR будет работать без офсайдных линий в РПЛ сезона-2022/23
  • РИА Новости

На текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует. РФС рассматривает различные способы реализации данного решения, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в новом сезоне технологию VAR на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) будет обеспечивать российский провайдер Slomo.

Сотрудничество РФС с провайдером технологии VAR Hawk-Eye Innovations прекращено.

Ранее сообщалось, что ФИФА будет использовать полуавтоматическую систему VAR на ЧМ-2022 в Катаре.



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