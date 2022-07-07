VAR будет работать без офсайдных линий в РПЛ сезона-2022/23

Представитель службы коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать без офсайдных линий в чемпионате России сезона-2022/23.

РИА Новости