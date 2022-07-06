«Чемпионат»: стало известно, какие клубы РПЛ не поддержали проведение Кубка лиги

Три клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) не поддержали проведение Кубка лиги в следующем сезоне.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, подмосковные «Химки», а также «Оренбург» и «Факел», проголосовали против организации Кубка РПЛ.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

СМИ сообщили, что спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги. Около 2,5 млрд рублей планирует заплатить «Телеспорт» за медиаправа. Оставшиеся 500 млн рублей заплатит одна из букмекерских контор.

Ранее клубы РПЛ выразили свою позицию по вопросу проведения Кубка лиги в следующем сезоне.