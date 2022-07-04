Курбанов рассказал, почему принял решение сразиться с Тейшейрой

Экс-чемпион WBO International во втором среднем весе Магомед Курбанов рассказал, почему принял решение провести рейтинговый бой с бразильцем Патриком Тейшейрой.

«Два месяца назад стало известно, что я буду биться именно с Патриком. Практически не было альтернативы. Был вариант провести бой с Андреем Сироткиным, но всё-таки посчитали, что лучше сразиться с Тейшейрой. Поэтому договорились с ним», — заявил Курбанов в интервью RT.

Боец также сообщил, удалось ли ему заметить слабые места у бразильца.

«Не сказал бы, что у него есть какие-то заметные пробелы. Патрик очень хорош, но, возможно, ему неудобно работать на ближней дистанции. И это логично, ведь у него длинные руки», — добавил Курбанов.

Ранее Курбанов поделился ожиданиями от поединка между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.