Гимнастка Мельникова рассчитывает выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о планах на ближайшее будущее.

«Настрой у нашей команды боевой. Девочки делают новые комбинации, усложняют программы. Впереди у нас также спартакиада, есть старты. Мы позитивно настроены и надеемся на Париж», — цитирует Мельникову ТАСС.

21-летняя Мельникова завоевала золотую медаль Олимпиады 2020 года в Токио в командном первенстве. Также она является абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье 2021 года.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики рассмотрит иск Ивана Куляка 15 августа.





