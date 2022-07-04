Гимнастка Мельникова рассчитывает выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о планах на ближайшее будущее.
Гимнастка Мельникова рассчитывает выступить на Олимпиаде-2024 в Париже
  • РИА Новости

«Настрой у нашей команды боевой. Девочки делают новые комбинации, усложняют программы. Впереди у нас также спартакиада, есть старты. Мы позитивно настроены и надеемся на Париж», — цитирует Мельникову ТАСС.

21-летняя Мельникова завоевала золотую медаль Олимпиады 2020 года в Токио в командном первенстве. Также она является абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье 2021 года.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики рассмотрит иск Ивана Куляка 15 августа.



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