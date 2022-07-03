Карлсен — о матче за шахматную корону с Непомнящим: посмотрим

Чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Посмотрим», — цитирует 31-летнего норвежца журналист Олимпиу ди Лупи в социальных сетях.

31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. Теперь он может сыграть с Карлсеном. В 2021 году норвежец в матче за шахматную корону победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.

Карлсен в декабре 2021 года дал понять, что готов сыграть за звание чемпиона мира ещё раз, если победителем турнира претендентов станет француз Алиреза Фирузджа.

Ранее Владимир Поткин, тренер Непомнящего, не исключил, что Карлсен может отказаться от защиты титула в поединке с его подопечным.