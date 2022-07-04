Канчельскис: Дзюба и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался о будущем экс-форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Канчельскис: Дзюба и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате
  • AP

«С каждым днём все больше становится ясно, чтобы Дзюба никому особо не нужен. В Европе точно. Видимо, с такими аппетитами никто не хочет иметь с ним дело. Таким темпом Дзюба и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате», — цитирует Канчельскиса Sport24 .

По его мнению, поскольку Дзюба пропускает начало предсезонных сборов, то ему будет ещё сложнее найти себе новую команду. Канчельскис назвал нападающего звездой только по российским меркам.

«Не мальчик уже. В 33 года очень трудно сохранить хорошую форму после лета», — сказал Канчельскис.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее гендиректор «Црвены Звезды» заявил, что Дзюба не перейдёт в сербский клуб.



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