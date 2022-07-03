Гендиректор «Црвены Звезды»: нет шансов, что Дзюба перейдёт к нам

Генеральный директор сербского клуба «Црвена Звезда» Звездан Терзич высказался о возможном подписании контракта с бывшим нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«На данный момент нет шансов, что Дзюба перейдёт в клуб», — цитирует Терзича «Чемпионат».

В конце весны появлялась информация об интересе к форварду со стороны «Црвены Звезды».

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах Дзюбы в чемпионате Турции.