Родригао: мне всё равно, если проведём сезон без болельщиков из-за бойкота

Защитник «Сочи» Родригао отреагировал на бойкот матчей болельщиками из-за введения Fan ID.

«Мало зрителей на трибунах — хорошая идея. И в принципе на матче не будет хулиганов. Провести весь сезон без болельщиков? Всё равно, если есть возможность играть», — цитирует Родригао «Чемпионат».

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID.