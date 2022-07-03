Родригао: мне всё равно, если проведём сезон без болельщиков из-за бойкота

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Защитник «Сочи» Родригао отреагировал на бойкот матчей болельщиками из-за введения Fan ID.
Родригао: мне всё равно, если проведём сезон без болельщиков из-за бойкота
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kireev/NurPhoto

«Мало зрителей на трибунах — хорошая идея. И в принципе на матче не будет хулиганов.  Провести весь сезон без болельщиков? Всё равно, если есть возможность играть», — цитирует Родригао «Чемпионат».

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID.

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